Глава ЛНР Пасечник о ситуации в Донбассе: «Война рядом, войну никто не отменял»
3 ноября 2021, 20:55
Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник прокомментировал ситуацию, сложившуюся в настоящий момент в Донбассе. По данному вопросу политик высказался на сегодняшней встрече с луганскими общественниками.
«Война рядом, войну никто не отменял», — заявил Пасечник.
По словам процитированного «Русской весной» лидера ЛНР, усилившиеся обстрелы со стороны армии Украины и другие действия Киева свидетельствуют о том, что он готовится к более масштабному противостоянию.
«Поэтому мы должны быть готовы», — отметил Леонид Пасечник.
Ранее в среду сообщалось, что военные ДНР по ошибке уничтожили три собственных боевых машины пехоты.
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