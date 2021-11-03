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Глава ЛНР Пасечник о ситуации в Донбассе: «Война рядом, войну никто не отменял»

, 20:55

Глава ЛНР Пасечник о ситуации в Донбассе: «Война рядом, войну никто не отменял»
Глава ЛНР Леонид Пасечник, фото с его официального сайта

Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник прокомментировал ситуацию, сложившуюся в настоящий момент в Донбассе. По данному вопросу политик высказался на сегодняшней встрече с луганскими общественниками.

«Война рядом, войну никто не отменял», — заявил Пасечник.

По словам процитированного «Русской весной» лидера ЛНР, усилившиеся обстрелы со стороны армии Украины и другие действия Киева свидетельствуют о том, что он готовится к более масштабному противостоянию.

«Поэтому мы должны быть готовы», — отметил Леонид Пасечник.

Ранее в среду сообщалось, что военные ДНР по ошибке уничтожили три собственных боевых машины пехоты.

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ДЦ

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Глава ЛНР Пасечник о ситуации в Донбассе: «Война рядом, войну никто не отменял»

Глава ЛНР Пасечник о ситуации в Донбассе: «Война рядом, войну никто не отменял»

Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник прокомментировал ситуацию, сложившуюся в настоящий момент в Донбассе. По данному вопросу политик высказался на сегодняшней встрече с общественниками.

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