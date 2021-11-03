Военные самопровозглашенной ДНР по ошибке уничтожили три собственных БМП

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3 ноября 2021, 19:44

БМП, Vadim Savitsky / globallookpress.com

Военные ДНР по ошибке уничтожили три собственных боевых машины пехоты. Инцидент произошел на полигоне 1-й Славянской бригады, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной республики.

«Три БМП уничтожили не укропы, а были потеряны в результате халатности и пожара. В кои веки выгнали механиков на полигон для вождения. При этом машины были с полным БК . На стоянке пожар произошел на одной из машин из-за загоревшейся ветоши на обогревателе в БМП», — говорится в посте, размещенном Стрелковым.

Из выложенной информации следует, что среди бойцов ДНР пострадавших нет.

Комментируя случившееся, Игорь Стрелков отметил, что подобные происшествия — «вполне обычное явление» для воюющих армий, особенно плохо обученных.

Ранее в среду сообщалось, что журналист Александр Коц высказал прогноз, согласно которому республикам Донбасса будет крайне трудно устоять без России, если Украина «перейдет в наступление по всем фронтам».

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