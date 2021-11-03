Военкор Коц: ДНР и ЛНР будет крайне трудно устоять без России, если Украина «перейдет в наступление по всем фронтам»

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3 ноября 2021, 15:57

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Самопровозглашенным ДНР и ЛНР будет крайне трудно устоять без Российской Федерации, если Украина «перейдет в наступление по всем фронтам». Соответствующий прогноз высказал военный корреспондент Александр Коц.

«Если Киев перейдет в наступление по всем фронтам, достав из рукавов «Байрактары» с «Джавелинами», самостоятельно устоять республикам будет крайне сложно», — написал Коц в своем Telegram.

Журналист отметил, что в случае наступательных действий украинской стороны у Москвы «есть 600 тысяч моральных причин объявить операцию по принуждению Киева к миру». Александр Коц полагает, что ради защиты российских граждан, проживающих на территории Донбасса, «юридическими аспектами можно пренебречь».

Ранее сегодня сообщалось, что ветеран ополчения Александр Матюшин допустил вероятность одновременного штурма Донецка армией Украины «со всех направлений».

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