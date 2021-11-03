Ветеран ополчения «Варяг» Матюшин допустил возможность одновременного штурма Донецка ВСУ со всех направлений

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3 ноября 2021, 11:47 Источник: «Новороссия»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Ветеран ополчения Александр Матюшин, известный по позывному «Варяг», допустил возможность одновременного штурма Донецка Вооруженными силами Украины «со всех направлений». Свою точку зрения Матюшин высказал в публикации, размещенной на страницах интернет-прессы.

«Решатся ли украинские войска на штурм такого крупного населенного пункта, как Донецк? Неизвестно. Но заявления о подобного рода намерениях не так уж и редки среди высшего украинского командования», — написал «Варяг».

Он отметил, что «также следует помнить о тренировочных лагерях», где военные ВСУ готовятся к боевым действиям в городских условиях «под чутким руководством инструкторов НАТО». Кроме того, не нужно забывать про неоднократные попытки киевских силовиков осуществить диверсии с помощью беспилотников против крупных инфраструктурных объектов в столице ДНР, указал ветеран ополчения.

Александр Матюшин допустил вероятность одновременного штурма Донецка ВСУ «со всех направлений».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, политолог Ростислав Ищенко озвучил мнение, согласно которому на данный момент Украина практически полностью прекратила существование в качестве государства.

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