Политолог Ищенко: «Украина как государство практически полностью прекратила свое существование»

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2 ноября 2021, 16:48 Источник: «ПолитРоссия»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

На данный момент Украина практически полностью прекратила существование в качестве государства. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил политолог Ростислав Ищенко.

«Украина как государство практически полностью прекратила свое существование. Да, она по-прежнему существует юридически, но фактически ее просто нет», — отметил эксперт.

По словам Ищенко, бывшая советская республика «находится в состоянии распада, и главы отдельных регионов фактически являются их суверенными хозяевами». Как указал аналитик, в сложившейся ситуации реинтеграция в состав Украины самопровозглашенных ДНР и ЛНР на условиях конфедерации подстегнула бы остальные территории «окончательно взбунтоваться». Это привело бы к «полному распаду» страны, заявил Ростислав Ищенко.

Ранее сегодня сообщалось, что писатель Сергей Волков спрогнозировал неизбежный раздел Украины «даже без войны».

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