Писатель Сергей Волков спрогнозировал неизбежный раздел Украины «даже без войны»

Раздел украинского государства является неизбежным, он случится «даже без войны». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил некоторое время назад писатель Сергей Волков.
«Раздел, собственно, в любом случае произойдет, даже без войны. Украина распадется на несколько территорий», — высказал свою точку зрения литератор.
Он отметил, что есть «много претендентов» на украинские земли. По словам Сергея Волкова, территории на юго-западе бывшей советской республики «хочет Венгрия, Польша спит и видит вернуть Львов и Ровно».
«Та же Турция не прочь что-то оттяпать», — указал собеседник журналистов.
Ранее во вторник сообщалось, что эксперт Константин Сивков предсказал переход большей части Вооруженных сил Украины на сторону России в случае военного конфликта.
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