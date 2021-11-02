Писатель Сергей Волков спрогнозировал неизбежный раздел Украины «даже без войны»

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2 ноября 2021, 12:58 Источник: «Украина.ру»

Празднование Дня Государственного флага Украины в Запорожье, Dmytro Smolyenkoukrinform / globallookpress.com

Раздел украинского государства является неизбежным, он случится «даже без войны». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил некоторое время назад писатель Сергей Волков.

«Раздел, собственно, в любом случае произойдет, даже без войны. Украина распадется на несколько территорий», — высказал свою точку зрения литератор.

Он отметил, что есть «много претендентов» на украинские земли. По словам Сергея Волкова, территории на юго-западе бывшей советской республики «хочет Венгрия, Польша спит и видит вернуть Львов и Ровно».

«Та же Турция не прочь что-то оттяпать», — указал собеседник журналистов.

Ранее во вторник сообщалось, что эксперт Константин Сивков предсказал переход большей части Вооруженных сил Украины на сторону России в случае военного конфликта.

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