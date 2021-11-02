Экс-сотрудник Генштаба РФ Сивков предрек переход большей части ВСУ на сторону Москвы в случае войны

Аргументы Недели → В мире 13+

2 ноября 2021, 12:33 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Эксперт, бывший сотрудник российского Генштаба Константин Сивков предсказал переход большей части Вооруженных сил Украины на сторону Москвы в случае военного конфликта. Соответствующий прогноз специалист озвучил в разговоре со СМИ.

Сивков полагает, что боевые действия между РФ и Украиной развернутся, если киевские подразделения атакуют самопровозглашенные республики Донбасса. В этом случае Москва вмешается в противостояние, чтобы защитить ДНР и ЛНР, считает собеседник журналистов.

«По большей части украинские войска не будут оказывать серьезного сопротивления российской армии, в основном будут переходить на сторону России», — предрек Константин Сивков.

По его словам, «затем объединенная российско-украинская группировка двинется вглубь страны». Данные силы возьмут Киев и выйдут к западным границам Украины, заявил экс-сотрудник Генштаба.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший командир ополчения ДНР Игорь Стрелков призвал Москву начать уничтожать разведывательные украинские дроны, летающие над Донбассом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости