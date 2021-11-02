Стрелков призвал Россию начать уничтожать украинские разведывательные беспилотники над Донбассом

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2 ноября 2021, 10:24

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Бывший командир ополчения непризнанной ДНР Игорь Стрелков призвал Российскую Федерацию начать уничтожать украинские разведывательные беспилотники, летающие над Донбассом.

Некоторое время назад один из аппаратов Bayraktar TB2, состоящих на вооружении Киева, поразил артиллерийское орудие Народной милиции ДНР. Данный инцидент стал первым случаем боевого применения турецких дронов в Донбассе.

Комментируя ситуацию, сложившуюся в зоне конфликта на востоке Украины, Игорь Стрелков отметил, что Москве следует перебросить туда свои войска.

«Надо вводить артиллерию, надо вводить средства ПВО, надо вводить средства РЭБ, разворачивать их и уже начинать применять, уничтожая все разведывательные беспилотники, которые сейчас летают над Донбассом», — заявил экс-командир в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ».

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