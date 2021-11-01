NI: реакция России после первого боевого применения в Донбассе украинского Bayraktar TB2 «может выйти за рамки резких слов»
1 ноября 2021, 11:13
Реакция Российской Федерации после первого боевого применения в Донбассе украинского беспилотника Bayraktar TB2 «может выйти за рамки резких слов». Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах американских СМИ.
Некоторое время назад один из Bayraktar TB2, состоящих на вооружении киевских военных, уничтожил в Донбассе артиллерийское орудие самопровозглашенной ДНР. Инцидент, о котором идет речь, стал первым случаем боевого применения данных дронов в зоне конфликта.
National Interest (NI) пишет, что реакция Москвы после случившегося «может выйти за рамки резких слов». Издание указывает на то, что армия России в настоящий момент концентрирует крупные силы в западных регионах страны. В частности, фиксируется стягивание танков и тактических ракетных комплексов, отмечает NI.
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