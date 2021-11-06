Бывший глава МВД Украины Аваков назвал целью Киева «деоккупацию» Донбасса и Крыма

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6 ноября 2021, 21:11 Источник: РИА Новости

Арсен Аваков, фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что «главная цель» Киева – это «деоккупация» Донбасса и Крыма. По его словам, необходимо сделать все, чтобы у людей было желание «вернуться» в состав страны.

«Наши цели - это стратегия восстановления территориальной целостности Украины, а также деоккупация Донбасса и Крыма»,- пояснил он.

Аваков предложил принять «закон о коллаборантах», который предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией, а также «закон об амнистии» для людей, совершивших мелкие преступления. Бывший министр считает, что в таком случае жители Крыма и Донбасса захотят «вернуться» в состав Украины. По его мнению, человек должен знать, что его здесь ждет: «будет ли будущее для детей, будет ли у него работа, пенсия».

Ранее Аваков сообщил, что Киев должен вернуть «оккупированные» территории Крыма и Донбасса с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.

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