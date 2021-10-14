Бывший глава МВД Украины Аваков предложил военный путь «возвращения» Крыма и Донбасса

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14 октября 2021, 17:58 Источник: РИА Новости

Арсен Аваков, фото: пресс-служба МВД Украины

Бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Киев должен вернуть «оккупированные» территории Крыма и Донбасса с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.

«Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий», - высказал он.

Аваков отметил, что Украине необходимо закрепить на государственном уровне стратегию «деоккупации и реинтеграции» не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей.

«И речь идет даже не о формальном документе, а о законодательно закрепленной роли и месте каждого государственного института, каждого украинца в этом процессе», - пояснил экс-министр.

Он считает, что Киеву критически необходима Национальная единая стратегия по Крыму и Донбассу, наработкой которой должны заниматься парламент, президент и правительство совместно с народом и международными партнерами. Аваков подчеркнул, что международное сотрудничество - один из важнейших аспектов составляющей безопасности. Партнерами Украины бывший чиновник назвал структуры ООН, НАТО, Европейский Союз, США, Великобританию, Францию, Канаду, Германию, Италию, Японию и другие страны. Экс-министр добавил, что украниские власти не должны оставаться равнодушными к формированию новой стратегии безопасности Европы и мира.

Ранее политолог Михаил Чаплыга выразил мнение, что США и Россия «разделят» Украину между собой.

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