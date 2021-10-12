Политолог Чаплыга заявил, что Россия и США «разделят» Украину между собой

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12 октября 2021, 21:22 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Политолог Михаил Чаплыга заявил, что США и Россия не учитывают мнение Украины в сфере геополитических интересов. По его словам, Вашингтон готов пойти на консенсус с Москвой, если сможет «грабить» Киев.

«Россия закрывает глаза на то, что США как внешний сюзерен будут доить и обирать украинцев руками этих компрадоров, через тарифы, через отбирание судебной ветви власти, через отбирание ресурсов, недр и так далее»,- высказал он.

Чаплыга отметил, что США не хотят иметь «два фронта» с Россией и Китаем, поэтому хотят пойти на контакт с Москвой. Политолог добавил, что решение о разделе Украины страны примут, не учитывая мнение Киева, и обвинил в этом Владимира Зеленского.

«Президент Зеленский, который мог бы быть суверенным субъектом, не воспользовался этим правом и вместо этого занялся решением своих проблем, и довел Украину до того, что теперь все решается напрямую - без Украины»,- резюмировал эксперт.

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