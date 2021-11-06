Госсекретарь Союзного государства Мезенцев сообщил, что переход на единую валюту пока не обсуждался

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6 ноября 2021, 16:47

Владимир Путин и Александр Лукашенко, фото: Sergei Ilyin/Kremlin Pool/globallookpress.com

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что работа над символикой Союзного государства России и Белоруссии уже идет. При этом введение единой валютной системы пока не обсуждалось.

«Мы видим объединяющий символ, который необходим. Может быть, если мы помечтаем, какое-то время пройдет и многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ»,- поделился он в эфире телеканала «Россия 1».

Мезенцев добавил, что в союзном договоре обозначен выход на единую валюту. По его словам, это позволит государству обеспечить совместный контроль в сфере финансового регулирования и не допускать отмывания средств, полученных незаконными путями. Он уверен, что даже в условиях пандемии российский и белорусский рубли сохраняют свою устойчивость.

«Отдельная карта посвящена использованию национальных платёжных систем. И это, конечно, осовременивание для финансовой сферы России и Белоруссии в совместных практиках»,- продолжил госсекретарь.

Чиновник пояснил, что углубление интеграции заключается в выходе на единую промышленную политику.

Ранее сообщалось, что 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства утвердили все 28 союзных программ и подписали интеграционный декрет Союзного государства.

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