Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства

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4 ноября 2021, 19:29 Источник: Коммерсантъ

Владимир Путин и Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, прошедшего в режиме видеоконференции, утвердили все 28 союзных программ и подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Этот документ утверждает план реализации Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

«Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств,— заявил Владимир Путин. — Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу». Президент подчеркнул, что Белоруссия для России «по-настоящему братская Республика, братский народ, и мы стремимся делать все, чтобы так было всегда».

Декрет содержит 28 отраслевых программ, касающихся единых принципов налогообложения, политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, промышленности и сельском хозяйстве, регулирования объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг.

«Союзное государство для Беларуси - приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности», - заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

В ходе заседания планируется также утверждены обновленная Военную доктрину и Концепция миграционной политики.

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