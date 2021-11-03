Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства утвердят обновленную Военную доктрину

Сегодня стало известно, что в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится в четверг, 4 ноября, планируется утвердить обновленную Военную доктрину.
Согласно последней информации, президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет завтра в онлайн-формате, намерены утвердить 28 союзных программ, обновленную Военную доктрину, а также Концепцию миграционной политики.
Вышеуказанные данные предоставили сегодня днем в пресс-службе Кремля.
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