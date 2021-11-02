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Лукашенко сообщил о планах провести в ближайшее время переговоры с Путиным в онлайн-формате

, 13:46 Источник: Telegram

Лукашенко сообщил о планах провести в ближайшее время переговоры с Путиным в онлайн-формате
президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко днем во вторник, 2 ноября, заявил, что в ближайшее время рассчитывает провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в онлайн-формате.

Александр Лукашенко в рамках встречи с белорусским мальчиком Романом Когодовским уточнил, что к переговорам с Владимиром Путиным ему необходимо подготовиться и изучить ряд материалов.

Глава Белоруссии также сообщил своему юному собеседнику, что если он "рискнет быть президентом", то ему придется очень много читать. Лукашенко, говоря об этом, указал на толстые папки с документами на своем рабочем столе.

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