Депутат Сейма Латвии Рамона Петравича: «Я бы встретилась с Александром Лукашенко, чтобы поговорить по-человечески»

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2021, 21:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Латвию штормит: правительство уговаривает людей вакцинироваться и включает «санкции», медики требуют отставки министра здравоохранения, латвийцы высказывают открыто свое недовольство, а пограничники «отлавливают» нелегалов.

Действительно, жителям Латвии сегодня не позавидуешь! Один комендантский час чего стоит. Да и инфицированные заполняют больницы – скоро на всех коек не хватит.



Народ не верит больше правительству страны: чиновники повышают себе зарплаты, а деньги, которые были предназначены для лечения, ликвидации последствий ковида, исчезли… Правительство идет на разные уловки, чтобы выправить финансовую ситуацию в стране! И под «обстрел» попадают простые латвийцы!



Как это происходит?



Например, непривитых пенсионеров лишить пенсий! Нет, это не шутка, а вполне реальные мысли чиновников, и даже этот вопрос обсуждается в кулуарах правительственных учреждений.



Как стало неофициально известно, правительственные эксперты продолжают искать юридическую оценку этой идеи.



«Я знаю, как мотивировать пожилых людей! Ничего так не мотивирует действовать, как давление на кошелек, поэтому непривитым пенсионерам нужно снять пенсию», - заявил латышским СМИ Дайнис Калнс, организатор Сигулдского фестиваля оперной музыки.



Можно только догадываться о том, что в государстве практически нет денег! Если уже дошли до того, что думают, как у пенсионеров отобрать их кровно заработанное.



Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к депутату Сейма Рамоне Петравичи:



«Это просто ужасает. Человек работал всю жизнь, а у него хотят забрать последнее. Есть же пенсионеры, которые уже не могут полноценно двигаться, живут на лекарствах и имеют хронические заболевания. Так нельзя даже думать. Что происходит? Создается такое впечатление, что ничего святого нет! Я с моими коллегами подготовили письмо в Европейскую Комиссию, чтобы сообщить о любом несправедливом обращении с людьми, которое осуществляется правительством Латвии (Кабинетом министров), о дискриминации населения страны. Мы рискуем оказаться совершенно на пороге бедности. То, что сейчас происходит с пособиями, пенсиями… У нас в стране постепенно исчезают пункты из Конституции: например, государство призывает защищать основные права человека, все люди равны перед Законом, защита чести, достоинства и право на нормальную жизнь в конце концов! Мы уже начинаем забывать, как мирно, дружно можно жить! Мы забываем, что можно улыбаться! Это уму непостижимо. У нас нет человеческого диалога с соседями… Я говорю сейчас о наплыве нелегальных мигрантов, решение этого вопроса требует огромных денег. А мы с ковидом справиться не можем! Знаете, чтобы я сделала в первую очередь, если бы имела полномочия? Постаралась вернуть мир, выслушать и успокоить людей. Я бы попросила о встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Да, говорю открыто. Хотела бы поговорить с ним по-человечески, уверена, что он бы выслушал меня. Да! Нужно же кат-то дипломатично решать ситуацию, налаживать отношение с соседом, искать точки соприкосновения. Вы спрашиваете, а если бы не согласился? Для этого сперва стоит попробовать, а потом уже думать дальше. Невозможно жить в постоянной вражде и стрессах! Невозможно. Мы должны научиться говорить с людьми и думать о людях».



Когда-то Станислав Сергеевич Говорухин, Царствие Небесное, мне сказал: «Женщина всегда будет умнее и мудрее мужчин!» Согласны?

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