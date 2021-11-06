В Коста-Рике ввели обязательную вакцинацию детей от COVID-19

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6 ноября 2021, 15:56

вакцина, фото: pixels.com

В Министерстве здравоохранения Коста-Рики сообщили, что в стране вакцинация против новой коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 5 до 11 лет становится обязательной.

«В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков ... Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех несовершеннолетних»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что Коста-Рика стала первой страной, где ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для детей. Кроме того, в стране в обязательном порядке делают прививки от ветряной оспы, полиомиелита и вируса папилломы человека.

Уточняется, что 73% местных подростков в возрасте от 12 до 19 лет уже вакцинированы как минимум одной дозой препарата от коронавируса. В Минздраве добавили, что детей в возрасте от 5 до 11 лет будут прививать с 2022 года.

Ранее глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о незначительных побочных эффектах на вакцину от коронавируса для подростков.

В свою очередь, вирусолог Владимир Гущин рассказал о составе препарата.

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