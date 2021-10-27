Вирусолог Гущин рассказал о составе вакцины для подростков «Спутник М»

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27 октября 2021, 19:24 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин рассказал о вакцине против новой коронавирусной инфекции для подростков. Препарат получил название «Спутник M».

«Это препарат, очень близкий по составу "Спутнику V", но специально оптимизированный под подростков, чтобы получить оптимальную эффективность при минимальной реактогенности... Самое главное - подобрать такой состав, который обеспечит наилучшие сочетания хороших качеств», - поделился эксперт.

По его словам, в ходе клинических исследований были получены все необходимые данные для того, чтобы в ближайшее время Минздрав РФ завершил экспертизу и принял положительное решение об использовании «Спутника M». Гущин отметил, что в других странах, где успешно идет программа вакцинации, она не ограничивается взрослыми, а переходит на подростков. Он добавил, что в мире активно обсуждается введение вакцинации с пяти лет.

«Самое основное, что нужно знать, это то, что подростков нужно вакцинировать. Это сейчас является мировой практикой», - продолжил специалист.

Ранее глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи АлександрГинцбург сообщил о незначительных побочных эффектах на вакцину от коронавируса для подростков.

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