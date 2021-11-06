В Германии вооруженный мужчина напал на пассажиров поезда

Аргументы Недели → В мире 13+

6 ноября 2021, 13:41 Источник: Bild

поезд в Германии, pixabay.com

В поезде в ФРГ вооруженный мужчина напал на пассажиров. Согласно последней информации журналистов, к настоящему моменту злоумышленника задержали сотрудники полиции, которые устанавливают его мотивы.

Нападение произошло утром в субботу, 6 ноября, в поезде на участке между городами Регенсбург и Нюрнберг. Согласно предварительным данным, атаку на пассажиров совершил 27-летний мужчина арабского происхождения. Известно, что он вел себя неадекватно.

Два человека получили тяжелые ранения, однако их жизни сейчас ничто не угрожает.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости