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В Германии вооруженный мужчина напал на пассажиров поезда

, 13:41 Источник: Bild

В Германии вооруженный мужчина напал на пассажиров поезда
поезд в Германии, pixabay.com

В поезде в ФРГ вооруженный мужчина напал на пассажиров. Согласно последней информации журналистов, к настоящему моменту злоумышленника задержали сотрудники полиции, которые устанавливают его мотивы.

Нападение произошло утром в субботу, 6 ноября, в поезде на участке между городами Регенсбург и Нюрнберг. Согласно предварительным данным, атаку на пассажиров совершил 27-летний мужчина арабского происхождения. Известно, что он вел себя неадекватно. 

Два человека получили тяжелые ранения, однако их жизни сейчас ничто не угрожает.

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