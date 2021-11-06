Глава ДНР Пушилин заявил, что украинские власти разрушают экологию Крыма и Донбасса

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6 ноября 2021, 12:16

глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun/Global Look Press

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с журналистами утром в субботу, 6 ноября, рассказал, как украинские власти разрушают экологию Донбасса и Крыма.

Денис Пушилин напомнил о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что Донбасс и Крым являются "экобомбами" в центре Европы.

Глава ДНР заметил, что за перекрытием поставок воды на полуостров стоит именно Украина, которая одна виновна в происходящем, поэтому данный вопрос даже не следует обсуждать.

Пушилин в разговоре с RT подчеркнул, что о Крыме могут позаботься российские власти, а ситуация на территории Донбасса намного сложнее. По словам политика, часть шахт в ДНР действительно пришлось затопить, но лишь потому, что они были разрушены обстрелами. Кроме того, это произошло из-за организованной Киевом блокады – пропала целесообразность работы шахтеров.

По словам Дениса Пушилина, украинские власти сами все разрушают, а затем пытаются обвинить других в происходящем.

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