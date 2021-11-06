Пушилин назвал применение Украиной беспилотника Bayraktar в Донбассе нарушением Минских соглашений

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6 ноября 2021, 10:44

глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun/Global Look Press

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в рамках разговора с журналистами в субботу прокомментировал применение украинской армией беспилотника Bayraktar на территории Донбасса.

Денис Пушилин подчеркнул, что использование беспилотника стало нарушением Минских соглашений. По словам главы самопровозглашенной ДНР, президент Украины Владимир Зеленский признался в данном нарушении, вследствие чего в настоящий момент Донбасс ждет надлежащей реакции на данный инцидент со стороны международного сообщества.

Денис Пушилин в беседе с RT заметил, что, помимо этого, ВСУ применяют для атак и другие беспилотники, вследствие чего страдают мирные жители.

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