Пушилин назвал применение Украиной беспилотника Bayraktar в Донбассе нарушением Минских соглашений
6 ноября 2021, 10:44
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в рамках разговора с журналистами в субботу прокомментировал применение украинской армией беспилотника Bayraktar на территории Донбасса.
Денис Пушилин подчеркнул, что использование беспилотника стало нарушением Минских соглашений. По словам главы самопровозглашенной ДНР, президент Украины Владимир Зеленский признался в данном нарушении, вследствие чего в настоящий момент Донбасс ждет надлежащей реакции на данный инцидент со стороны международного сообщества.
Денис Пушилин в беседе с RT заметил, что, помимо этого, ВСУ применяют для атак и другие беспилотники, вследствие чего страдают мирные жители.
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