Сбежавшие из самолета пассажиры на три часа парализовали работу аэропорта в Испании

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6 ноября 2021, 10:35 Источник: El Pais

аэропорт, pixabay.com

Аэропорт Пальмы (автономное сообщество Балеарские острова) приостановил работу на три часа из-за сбежавших из самолета пассажиров. Известно, что люди выбежали из воздушного судна на взлетную полосу.

Происшествие случилось накануне около 20:30 по местному времени (22:30 по Москве). Лайнер авиакомпании Air Arabia следовал по маршруту Касабланка – Стамбул. Командир экипажа принял решение совершить посадку в Испании, поскольку одному из пассажиров якобы внезапно стало плохо. После приземления человек был госпитализирован, однако врачи не обнаружили никаких проблем. Испанская полиция задержала мужчину по подозрению в содействии нелегальной миграции.

Одновременно с этим группа из десяти-двадцати пассажиров без разрешения покинула приземлившийся самолет. Правоохранителям удалось задержать пять человек, но, вероятно, большинство сбежавших покинули территорию аэропорта.

Не исключается, что все случившееся было спланировано для того, чтобы незаконно попасть в Испанию.

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