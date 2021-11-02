Московский туман привел к пробке из самолетов в нижегородском аэропорту Стригино

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2 ноября 2021, 16:12 Источник: РБК

Туман в Москве, Mikhail Frolov/globallook.com

В Нижегородском аэропорту Стригино возникла пробка из самолетов, следовавших в Москву. Из-за густого тумана судна были отправлены на запасной аэродром в Нижний Новгород.

За несколько часов в аэропорт Стригино прибыло более 30 пассажирских самолетов. Тогда как в обычном режиме за весть день он принимает чуть больше 20 судов. Например, в расписании на 3 ноября значится прибытие 24 рейсов.

«С полуночи аэропорт из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву»,— сообщили в пресс-службе аэропорта. Собственные рейсы обслуживаются по расписанию.

Учитывая сложность ситуации, в аэропорт выехали сотрудники Нижегородской транспортной прокуратуры - «в целях обеспечения прав пассажиров и надлежащего оказания услуг при ожидании рейсов».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что уникальный «туман-долгожитель», опустившийся на столицу, полностью уйдет из Москвы к 21 часу вторника, 2 ноября.

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