Синоптик Тишковец сообщил, что Москва полностью очистится от тумана к 21 часу

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что уникальный "туман-долгожитель", опустившийся ранее на столицу, полностью уйдет из Москвы к 21 часу вторника, 2 ноября.
В центре Москвы и на северной части города туман рассеется к 12-13 часам, однако на юге и в ближайших окрестностях за МКАДом туманы сохранятся до 15 часов. До 17-18 часов видимость будет оставаться плохой на юго-западе, в примкадье, а также ближайшем Подмосковье по направлению к Внуково.
Ранее автомобилистов призвали отказаться от личного транспорта. Пешеходам порекомендовали надевать сегодня яркие вещи.
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