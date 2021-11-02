Синоптик Тишковец сообщил, что Москва полностью очистится от тумана к 21 часу

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2 ноября 2021, 12:31 Источник: РИА "Новости"

туман в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что уникальный "туман-долгожитель", опустившийся ранее на столицу, полностью уйдет из Москвы к 21 часу вторника, 2 ноября.

В центре Москвы и на северной части города туман рассеется к 12-13 часам, однако на юге и в ближайших окрестностях за МКАДом туманы сохранятся до 15 часов. До 17-18 часов видимость будет оставаться плохой на юго-западе, в примкадье, а также ближайшем Подмосковье по направлению к Внуково.

Ранее автомобилистов призвали отказаться от личного транспорта. Пешеходам порекомендовали надевать сегодня яркие вещи.

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