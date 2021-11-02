В департаменте ГОЧСиПБ Москвы сообщили, что туман сохранится в городе до обеда

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2 ноября 2021, 10:52 Источник: РИА "Новости"

туман в Москве, PPI/Keystone Press Agency

В Москве сильный туман с видимостью 200-700 метров сохранится до 14.00 вторника, 2 ноября. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы департамента ГОЧСиПБ столицы.

Ранее сообщалось, что густой туман будет наблюдаться в Москве до полудня. В ГИБДД рекомендовали автомобилистам пересесть сегодня на общественный транспорт, а пешеходам – отдать предпочтение яркой одежде.

В столичном департаменте транспорта в свою очередь отметили, что густой туман в столице России не оказал какого-либо влияния на работу автобусов и маршрутных такси.

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