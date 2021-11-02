Аргументы Недели Общество 13+

Cиноптик Татьяна Позднякова рассказала, что туман над Москвой рассеется к полудню

, 10:41

Cиноптик Татьяна Позднякова рассказала, что туман над Москвой рассеется к полудню
Туман в Москве, фото: Роман Денисов, globallookpress.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что густой туман над Москвой рассеется во вторник, 2 ноября, к полудню. Москву и Московскую область в ночь на 2 ноября окутал плотный туман.

В беседе с RT синоптик сообщила, что интенсивность уже стала ослабевать.

По прогнозу Поздняковой, "к 12 часам под лучами солнца ветер станет постепенно усиливаться, туман будет рассеиваться".
Главный специалист Московского метеобюро уточнила, что столичный регион остаётся "под влиянием периферии антициклона", поэтому "станет усиливаться ветер".

Заморозков в ночь на среду не ожидается. В области ночью - до плюс семи градусов, в Москве - до плюс семи.
В среду к вечеру заморосит дождь. Температура дневная +6...+8 градусов.
Порывы ветра местами могут усилиться до 12-15 м/с.

В трех аэропортах Москвы утром сегодня задержано или отменено более 150 авиарейсов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Бывший глава СБУ Смешко заявил о невозможности для России победить в войне с Украиной

Бывший глава СБУ Смешко заявил о невозможности для России победить в войне с Украиной

Бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о невозможности для России победить в войне с Киевом. По данному вопросу Смешко высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью