Число задержанных и отмененных из-за тумана рейсов в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово увеличилось до 150

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2 ноября 2021, 09:53

Туман в Москве, фото: Роман Денисов, globallookpress.com

Во вторник, 2 ноября, утром в трех московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержано и отменено более 150 рейсов. Информацию об отменах рейсов со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписания» публикует «Агентство городских новостей Москва».

В аэропорту Внуково 32 рейса задержано и три отменено, в аэропорту Домодедово 43 рейса задержали и 15 отменили.

В воздушной гавани Шереметьево задержано 44 рейса и 14 рейсов отменено. Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана.

Туман в столичном регионе наблюдается вторые сутки. МЧС ранее публиковало предупреждение и уточняет сегодня, что в

Московской области сильный туман с видимостью 200-700 м сохранится до 15:00 вторника.

В МЧС призвали водителей транспортных средств снижать скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включать противотуманные фары и фонари, отказываться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

В Москве водителей призвали отказаться от личного транспорта из-за погодных условий.

Пешеходам необходимо быть внимательными при переходе улиц и дорог.

Туман считается сильным, если видимость составляет 500 м и менее.

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