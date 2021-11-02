Из-за тумана в Москве более тридцати самолетов ушли на запасные аэродромы

Утром во вторник, 2 ноября, в Москве более тридцати самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана. Соответствующую информацию предоставили журналистам ранее сегодня в Росавиации.
По состоянию на 08.30 по московскому времени из-за тумана в "Шереметьево" четыре рейса были направлены на запасные аэродромы. Двадцать рейсов, которые должны были приземлиться во "Внуково", были также направлены в другие аэропорты. Кроме того, в связи с туманом в "Домодедово", на запасные аэродромы отправили десять самолетов.
Подчеркивается, что вылет воздушных судов в пункты назначения состоится после улучшения метеоусловий.
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