Синоптик Леус предупредил, что густой туман в Москве сохранится до 11 часов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что во вторник, 2 ноября, в Москве не будет осадков. По словам метеоролога, густой туман в столице России сохранится в течение всего утра.
Предполагается, что густые туманы местами будут наблюдаться в Москве до 10-11 часов. Температура воздуха в столице сегодня достигнет плюс 7 градусов, а в Московской области – плюс 8 градусов. Атмосферное давление во вторник будет выше нормы и составит 751 миллиметр ртутного столба.
Михаил Леус также отметил, что туман образовался в городе вечером в понедельник в связи с понижением температуры.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.