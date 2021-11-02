Синоптик Леус предупредил, что густой туман в Москве сохранится до 11 часов

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2 ноября 2021, 08:34 Источник: РИА "Новости"

туман в Москве, Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что во вторник, 2 ноября, в Москве не будет осадков. По словам метеоролога, густой туман в столице России сохранится в течение всего утра.

Предполагается, что густые туманы местами будут наблюдаться в Москве до 10-11 часов. Температура воздуха в столице сегодня достигнет плюс 7 градусов, а в Московской области – плюс 8 градусов. Атмосферное давление во вторник будет выше нормы и составит 751 миллиметр ртутного столба.

Михаил Леус также отметил, что туман образовался в городе вечером в понедельник в связи с понижением температуры.

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