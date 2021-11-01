В московских аэропортах из-за тумана задержали или отменили более тридцати рейсов

В трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - вечером в понедельник, 1 ноября, задержали или отменили более тридцати рейсов. Это произошло из-за тумана в столице.
Согласно информации на 20.00 понедельника, во "Внуково" задержан один рейс, а три отменены. В "Домодедово" задерживаются четыре рейса, а отменены двенадцать. В "Шереметьево" три рейса задержаны, а девять отменены.
Напомним также, что Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана в столичном регионе до 9.00 вторника, 2 ноября.
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