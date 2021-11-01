Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о минусовой температуре в ночь на вторник

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ночь на вторник, 2 ноября, температура воздуха в Москве будет ниже нуля, а по области столбики термометров опустятся до минус пяти градусов.
Роман Вильфанд пояснил, что подобное похолодание в столице России в ночное время связано с изменением циркуляции воздушных масс.
По словам метеоролога, воздушные массы юга Атлантики в ночь на вторник сменят воздушные массы с юго-востока – из Казахстана. Роман Вильфанд уточнил, что там в настоящий момент низкие температуры и нет облачности.
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