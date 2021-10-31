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31 октября 2021, 10:18

фото: pixabay.com

Тренер Сергей Корнеев перечислил правила бега на улице в межсезонье, когда погода становится прохладной. Важно подобрать правильную одежду, чтобы максимально закрывать тело. Корнеев напомнил про перчатки и тёплые носки, а также про бафф для шеи.

Тренер посоветовал выбрать кроссовки с протектором, чтобы сохранить устойчивость в гололёд. Главное правило экипировки в холод — многослойность. Тренер Сергей Корнеев рассказал в беседе с RT: "Первый слой — дышащая футболка или термобельё. Второй слой — лонгслив, а третий — ветровка, толщину которой вы подбираете в зависимости от температуры".

Трико или леггинсы он посоветовал подобрать по такому же принципу: чем теплее на улице — тем тоньше, чем ниже температура — тем плотнее штаны.

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