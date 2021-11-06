Baijiahao: США не отправили войска в Крым во время его присоединения к России из-за опасения поражения от Москвы на Черном море

Аргументы Недели → В мире 13+

6 ноября 2021, 10:30 Источник: «ПолитРоссия»

Американские военные, Sgt. Alexis Flores / globallookpress.com

Соединенные Штаты не отправили войска в Крым в период присоединения полуострова к Российской Федерации из-за опасения потерпеть поражение от Москвы на Черном море. На это указывается в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Сайт Baijiahao пишет, что «США не двинулись с места» во время вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году, «несмотря на все свое публичное возмущение». Портал отмечает, что Вашингтон не отправил армейские подразделения на полуостров из-за опасения поражения от Москвы на Черном море.

«Американцы не ведут неконтролируемых сражений, они не участвуют в тех битвах, где у них нет полной уверенности в своей победе», — указывает Baijiahao.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что аналитик Виктор Литовкин озвучил прогноз, согласно которому Запад не будет воевать за Украину, если она развяжет полномасштабный конфликт с Россией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости