Опрос показал: 70% украинцев считают, что страна идет в неправильном направлении

70 % украинцев считают, что события в стране движутся в неправильном направлении. Это показал опрос, который провел провел независимый аналитический центр «Украинский институт будущего».
Опрос проходил с 23 октября по 2 ноября по всей территории Украины. Показательно, что за месяц оценка ситуации ухудшилась. В сентябре о «неправильном направлении», в котором движется страна, говорили 63% респондентов.
При этом 38% опрошенных считают основной проблемой страниц низкие доходы граждан, а 32% - войну в Донбассе.
По данным другого опроса, проведенного в октябре социологической группой «Рейтинг», треть украинских жителей желают покинуть страну, чтобы зарабатывать деньги.
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