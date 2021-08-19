Опрос показал, что треть жителей Украины желают работать за границей

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19 августа 2021, 16:18 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Треть украинских жителей желают покинуть страну, чтобы зарабатывать деньги. На это указывает опрос, который провела социологическая группа “Рейтинг”.

В министерстве социальной политики Украины ранее отметили, что в позапрошлом году в стране число трудовых мигрантов составило 3,2 млн человек. В период сезонных работ таких людей насчитывалось от 7 до 9 млн.

Опрос показал, что 32% населения высказались за работу вне Украины, 65% сообщили, что за границей трудиться не желают. За заработки вне украинской территории высказались 54% молодых людей и всего 18% жителей старше 61 года. Сообщается, что 71% жителей Украины хотят уехать из страны на заработки, чтобы получать больше денег.

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