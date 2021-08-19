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Опрос показал, что треть жителей Украины желают работать за границей

, 16:18 Источник: РИА Новости

Опрос показал, что треть жителей Украины желают работать за границей
pixabay.com

Треть украинских жителей желают покинуть страну, чтобы зарабатывать деньги. На это указывает опрос, который провела социологическая группа “Рейтинг”.

В министерстве социальной политики Украины ранее отметили, что в позапрошлом году в стране число трудовых мигрантов составило 3,2 млн человек. В период сезонных работ таких людей насчитывалось от 7 до 9 млн.

Опрос показал, что 32% населения высказались за работу вне Украины, 65% сообщили, что за границей трудиться не желают. За заработки вне украинской территории высказались 54% молодых людей и всего 18% жителей старше 61 года. Сообщается, что 71% жителей Украины хотят уехать из страны на заработки, чтобы получать больше денег.

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ПФ

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