Ярош: Украина в случае необходимости сможет уничтожать корабли Черноморского флота России ракетами «Нептун»
5 ноября 2021, 20:03
Украина в случае необходимости сможет уничтожать корабли российского Черноморского флота крылатыми ракетами «Нептун». Об этом в разговоре со СМИ заявил Дмитрий Ярош, бывший глава запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор», некоторое время назад назначенный советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Процитированный «ПолитНавигатором» Ярош назвал ракетные комплексы «Нептун» «очень хорошим средством сдерживания». По словам собеседника журналистов, с помощью данных систем киевские военные смогут с берега «контролировать Черноморский флот Российской Федерации, топить их корабли в случае такой необходимости».
Как сообщалось ранее в пятницу, аналитик Виктор Литовкин озвучил прогноз, согласно которому Запад не будет воевать за Украину, если она спровоцирует полномасштабный конфликт с Москвой.
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