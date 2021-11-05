Avia.pro: три самолета НАТО попытались приблизиться к границам России со стороны Мурманской области

Аргументы Недели → В мире 13+

5 ноября 2021, 19:35 Источник: Avia.pro

Самолет Boeing RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Три самолета Североатлантического альянса попытались приблизиться к границам Российской Федерации со стороны Мурманской области. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Сетевое издание Avia.pro пишет, что некоторое время назад к государственным рубежам РФ со стороны Мурманской области попытались приблизиться три воздушных судна НАТО. Речь идет о двух истребителях и одном самолете-разведчике Boeing RC-135W, отмечает портал.

Сайт указал, что на данный момент нет информации о том, какую цель преследовали самолеты альянса и поднимались ли в небо российские истребители для их перехвата.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Виктор Литовкин озвучил прогноз, согласно которому Запад не будет воевать за Украину, если она спровоцирует полномасштабный конфликт с Москвой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости