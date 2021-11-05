Avia.pro: три самолета НАТО попытались приблизиться к границам России со стороны Мурманской области

Три самолета Североатлантического альянса попытались приблизиться к границам Российской Федерации со стороны Мурманской области. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.
Сетевое издание Avia.pro пишет, что некоторое время назад к государственным рубежам РФ со стороны Мурманской области попытались приблизиться три воздушных судна НАТО. Речь идет о двух истребителях и одном самолете-разведчике Boeing RC-135W, отмечает портал.
Сайт указал, что на данный момент нет информации о том, какую цель преследовали самолеты альянса и поднимались ли в небо российские истребители для их перехвата.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Виктор Литовкин озвучил прогноз, согласно которому Запад не будет воевать за Украину, если она спровоцирует полномасштабный конфликт с Москвой.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.