Аргументы Недели В мире 13+

Ангела Меркель: отношения Германии и России всегда были особенными

, 19:40 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель: отношения Германии и России всегда были особенными
Ангела Меркель, Kay Nietfeld/globallook.com

Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель назвала особенными отношения Германии и России. Такая оценка прозвучала на церемонии вручения ей медали Вальтера Ратенау.

Медали имени известного политического деятеля Вальтера Ратенау Меркель была удостоена за выдающиеся достижения в области политики. В речи после вручения награды врио канцлера ФРГ сказала, что Германии «необходимо оставаться в диалоге с Россией».

По словам политика, ситуация вокруг Донбасса и Крыма «глубоко потрясла европейский порядок», но при этом «одно не исключает другого». Меркель выразила надежду, что Германия и Франция продолжат работу над реализацией Минских соглашений. «Отношения Германии и России всегда были особенными», - сказала она.

Ранее Ангела Меркель заявляла, что наличие серьезных разногласий с Владимиром Путиным, она осознала еще в 2001 году, в рамках выступления президента Российской Федераци в Бундестаге. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

КС

Экономика

Министр энергетики Украины Галущенко: РФ поставляет вдвое меньше газа, чем предусмотрено соглашением

Министр энергетики Украины Галущенко: РФ поставляет вдвое меньше газа, чем предусмотрено соглашением

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил днем в пятницу, 5 ноября, что Россия поставляет через газотранспортную систему Украины вдвое меньше газа, чем предусмотрено договором.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью