Ангела Меркель: отношения Германии и России всегда были особенными

Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель назвала особенными отношения Германии и России. Такая оценка прозвучала на церемонии вручения ей медали Вальтера Ратенау.
Медали имени известного политического деятеля Вальтера Ратенау Меркель была удостоена за выдающиеся достижения в области политики. В речи после вручения награды врио канцлера ФРГ сказала, что Германии «необходимо оставаться в диалоге с Россией».
По словам политика, ситуация вокруг Донбасса и Крыма «глубоко потрясла европейский порядок», но при этом «одно не исключает другого». Меркель выразила надежду, что Германия и Франция продолжат работу над реализацией Минских соглашений. «Отношения Германии и России всегда были особенными», - сказала она.
Ранее Ангела Меркель заявляла, что наличие серьезных разногласий с Владимиром Путиным, она осознала еще в 2001 году, в рамках выступления президента Российской Федераци в Бундестаге.
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