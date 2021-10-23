Меркель заявила, что осознала наличие серьезных разногласий с Путиным еще в 2001 году

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23 октября 2021, 10:42 Источник: Suddeutsche Zeitung

канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/via Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что еще в 2001 году в рамках выступления президента Российской Федерации Владимира Путина в Бундестаге осознала наличие серьезных разногласий с политиком.

Ангела Меркель в рамках беседы с сотрудниками издания Suddeutsche Zeitung отметила, что во время выступления в бундестаге двадцать лет назад российский лидер назвал распад Советского Союза печальным событием, а в Германии, напротив, ощущают радость по поводу окончания холодной войны.

Канцлер ФРГ добавила, что при вступлении в должность не могла себе представить, что президент России "аннексирует Крым", а также, что на востоке Украины, так близко от ЕС, начнутся серьезные военные столкновения.

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