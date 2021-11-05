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Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с олигархами

, 18:11 Источник: Twitter

Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с олигархами
Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Об этом сообщил он сам в своем Twitter.

Суть закона — законодательное закрепление понятия «олигарх». Им будет признан гражданин, имеющий состояние более 1 млн прожиточных минимумов (5,97 млрд рублей по текущему курсу). Наличие таких активов станет «показанием» к ограничению влияния этого человека на политическую жизнь страны.

«Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!» — написал Зеленский.

 По данным опроса, проведенного ранее Киевским международным институтом социологии, 56,4% украинцев считают, что закон Зеленского ничем не грозит олигархам.

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