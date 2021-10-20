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Зеленский решил побороть олигархов, оппозиция выступает против

, 14:24 Источник: ng.ru

Зеленский решил побороть олигархов, оппозиция выступает против
Фото из открытых источников

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект о борьбе с олигархами. В июле он был принят депутатами, но украинская оппозиция зарегистрировала в парламенте 12 проектов постановлений об отмене этого закона.

В проекте Зеленского говорится о том, что на Украине будет создан список лиц, которых признают олигархами. Критериями являются участие в политической жизни, влияние на СМИ, владение компанией-монополистом, а также состояние в размере более 1 млн прожиточных минимумов (более 80 млн долл. по текущему курсу).

Те, кто будет включен в перечень олигархов, обязаны будут ежегодно представлять электронные декларации о доходах и имуществе, как это делают чиновники всех уровней. Олигархам предполагается запретить финансировать политические партии и делать взносы в избирательные фонды кандидатов на выборах, а также участвовать в приватизации госимущества.

Оппозиция обвинила Зеленского в попытке узурпации власти под видом борьбы с олигархами, которая может обернуться борьбой с неугодными и зачисткой политического поля. Ведь определение списка олигархов планируется возложить на Совет нацбезопасности и обороны (СНБО), в состав которого входит команда президента Украины. Оппозиция предлагает отвести эту функцию Нацагентству по предотвращению коррупции (НАПК) или новой независимой структуре, которую следует создать при НАПК.

В начале июля депутаты проголосовали за законопроект в первом чтении, решив внести в него поправки к моменту рассмотрения во втором чтении. Но к 23 сентября, когда закон был утвержден в окончательном варианте, партия власти решила не рассматривать отдельно каждое предложение. Голосование состоялось быстро под возгласы негодования представителей оппозиционных фракций.

Теперь закон должен подписать председатель Верховной рады, а затем президент. Только после этого он вступит в силу. Оппозиция же настаивает, что закон не сможет работать из-за содержащихся в нем взаимоисключающих норм. Зеленский, в свою очередь, пытается решить этот вопрос как можно скорее.

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 56,4% украинцев считают, что закон Зеленского ничем не грозит олигархам, 20,4% придерживаются противоположного мнения, еще 23,2% не определились.

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