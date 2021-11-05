Януковича подозревают в создании организованной преступной группы

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5 ноября 2021, 15:13 Источник: Коммерсантъ

Виктор Янукович, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в создании организованной преступной группы во время событий на Евромайдане в 2014 году. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится: «Следователь госбюро расследований по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сегодня утром 5 ноября 2021 года сообщил о подозрении экс-президента Украины как руководителя организованной преступной группы. По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014».

Как известно, события на Майдане начались осенью 2013 года митингом сторонников евроинтеграции Украины. Многомесячное противостояние закончилось сменой власти в стране. В 2019 году Украина признала Януковича виновным в госизмене.

Весной этого года Россия отказалась выдать бывшего украинского лидера Киеву.

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