Генпрокурор Украины: Москва отказала Киеву в экстрадиции экс-президента Виктора Януковича
27 мая 2021, 20:12
Россия отказалась выдать Киеву бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Украина будет вновь требовать экстрадиции экс-президента страны.
В интервью телеканалу "Украина-24" Венедиктова также добавила, что в украинский госбюджет ранее поступили так называемые деньги Януковича - $1,5 млрд, однако пока в связи с этой суммой длится судебное разбирательство. Как отметила генпрокурор, средства "зашли" в государственный бюджет, теперь главное, чтобы они не "вышли".
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