Генпрокурор Украины: Москва отказала Киеву в экстрадиции экс-президента Виктора Януковича

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27 мая 2021, 20:12

Виктор Янукович, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия отказалась выдать Киеву бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Украина будет вновь требовать экстрадиции экс-президента страны.

В интервью телеканалу "Украина-24" Венедиктова также добавила, что в украинский госбюджет ранее поступили так называемые деньги Януковича - $1,5 млрд, однако пока в связи с этой суммой длится судебное разбирательство. Как отметила генпрокурор, средства "зашли" в государственный бюджет, теперь главное, чтобы они не "вышли".

Ранее стало известно, что Зеленский ввел "максимальные санкции" против 27 человек, в том числе Януковича и Поклонской.

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