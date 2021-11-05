Портал Avia.pro: Киев перебросил под Горловку 95-ю бригаду ВСУ и может двинуть ее на штурм города

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5 ноября 2021, 14:23 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Киев перебросил под Горловку 95-ю бригаду Вооруженных сил Украины и может двинуть ее на штурм данного города, контролируемого властями непризнанной ДНР. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что под Горловку была переброшена 95-я бригада украинской армии. Портал отмечает, что соединение «может в ближайшие дни начать штурм этого населенного пункта, который подвергается мощным атакам ВСУ уже четвертые сутки подряд».

В процитированном материале указывается, что в районе Горловки также развернуты не менее двух киевских танковых батальонов.

Авторы интернет-издания предрекли, что в случае потери города в рядах Народной милиции ДНР, вероятно, начнется паника.

Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Виктор Литовкин высказал прогноз, согласно которому Запад не будет воевать за Украину, если она спровоцирует полномасштабный конфликт с Россией.

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