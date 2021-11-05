Поезд сбил группу мигрантов во Франции

Аргументы Недели → В мире 13+

5 ноября 2021, 12:53 Источник: BFMTV

железная дорога, pixabay.com

Во французском департаменте Па-де-Кале региональный поезд сбил четырех мигрантов. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося один человек погиб, трое пострадали.

Авария произошла в округе Бо-Маре. Региональный поезд TER сбил мигрантов, один из которых погиб. Еще один пострадавший в настоящий момент находится в крайне тяжелом состоянии, а еще двое получили легкие травмы.

Предполагается, что люди шли по железной дороге под проливным дождем и не увидели приближающийся поезд. Машинист в свою очередь тоже не заметил мигрантов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости