Поезд сбил группу мигрантов во Франции

Во французском департаменте Па-де-Кале региональный поезд сбил четырех мигрантов. Согласно последней информации местных журналистов, в результате случившегося один человек погиб, трое пострадали.
Авария произошла в округе Бо-Маре. Региональный поезд TER сбил мигрантов, один из которых погиб. Еще один пострадавший в настоящий момент находится в крайне тяжелом состоянии, а еще двое получили легкие травмы.
Предполагается, что люди шли по железной дороге под проливным дождем и не увидели приближающийся поезд. Машинист в свою очередь тоже не заметил мигрантов.
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