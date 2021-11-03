На пешеходном переходе в Подмосковье автомобиль сбил женщину с двумя детьми

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3 ноября 2021, 22:54 Источник: Telegram

пешеходный переход, pixabay.com

На пешеходном переходе в Подмосковье автомобиль совершил наезд на женщину с двумя детьми на пешеходном переходе. Об этом сообщили вечером в среду, 3 ноября, в прокуратуре Московской области.

Согласно последней информации, автомобиль, который двигался по улице Березовая в Ленинском городском округе, допустил наезд на женщину и двоих детей на пешеходном переходе. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

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