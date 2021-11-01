На МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей

Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 ноября 2021, 22:01 Источник: Telegram

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вечером в понедельник, 1 ноября, на Московской кольцевой автодороге на юге столицы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Согласно последней информации, авария случилась ранее сегодня на внешней стороне 22-го километра МКАД. Уточняется, что на трассе произошло столкновение пяти транспортных средств. В настоящий момент на месте ДТП работают оперативные службы.

Подчеркивается, что движение автомобилей сейчас затруднено по двум полосам, свободны для проезда три полосы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости