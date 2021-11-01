На МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей

Вечером в понедельник, 1 ноября, на Московской кольцевой автодороге на юге столицы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в департаменте транспорта.
Согласно последней информации, авария случилась ранее сегодня на внешней стороне 22-го километра МКАД. Уточняется, что на трассе произошло столкновение пяти транспортных средств. В настоящий момент на месте ДТП работают оперативные службы.
Подчеркивается, что движение автомобилей сейчас затруднено по двум полосам, свободны для проезда три полосы.
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