Аргументы Недели Происшествия 13+

На МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей

, 22:01 Источник: Telegram

На МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей
машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вечером в понедельник, 1 ноября, на Московской кольцевой автодороге на юге столицы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Согласно последней информации, авария случилась ранее сегодня на внешней стороне 22-го километра МКАД. Уточняется, что на трассе произошло столкновение пяти транспортных средств. В настоящий момент на месте ДТП работают оперативные службы.

Подчеркивается, что движение автомобилей сейчас затруднено по двум полосам, свободны для проезда три полосы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Глава «Нафтогаза» Витренко заявил об увеличении «шансов полномасштабной войны» России и Украины из-за «Северного потока — 2»

Глава «Нафтогаза» Витренко заявил об увеличении «шансов полномасштабной войны» России и Украины из-за «Северного потока — 2»

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил об увеличении «шансов полномасштабной войны» Москвы и Киева из-за газопровода «Северный поток — 2». По данному вопросу Витренко высказался в разговоре со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью