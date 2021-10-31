Генконсульство России: девять россиян пострадали при ДТП в Анталье, среди них дети

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31 октября 2021, 19:59 Источник: РИА Новости

скорая, фото: Michael Weber/imageBROKER.com/globallookpress.com

В воскресенье, 31 октября, в Анталье при дорожно-транспортном происшествии с участием туристического автобуса пострадали девять россиян. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в этом городе.

«В черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов»,- пояснили в ведомстве.

По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. Все пострадавшие с травмами различной тяжести были доставлены в ближайшие медучреждения для оказания экстренной помощи.

«Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести»,- уточнили в дипмиссии.

По состоянию на 18.00 пять человек выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей.

Водитель транспортного средства задержан полицией до выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Башкирии автомобиль ВАЗ 2109 попал в ДТП. В результате аварии два человека погибли, три человека пострадали.

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