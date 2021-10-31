Автомобиль ВАЗ 2109 попал в ДТП в Башкирии, есть погибшие и пострадавшие

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31 октября 2021, 09:39 Источник: Интерфакс

ДТП, фото: vk.com/bashdtp

В Башкирии в воскресенье ранним утром произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109. В результате аварии два человека погибли, три человека пострадали. По уточненной информации башкирских спасателей, авария произошла в Белорецком районе республики на 102 км автодороги "Белорецк-Уфа" рядом с селом Ассы.

Детей в автомобиле не было. Пострадавшие доставляются в ЦРБ Белорецкого района на осмотр. Причины ДТП устанавливаются.

30 октября в паблике БашДТП в Вконтакте приведена статистика: на дорогах Башкирии за сутки произошло 10 ДТП, один человек погиб, 15 человек пострадали.

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