Автомобиль ВАЗ 2109 попал в ДТП в Башкирии, есть погибшие и пострадавшие
31 октября 2021, 09:39Источник:
Интерфакс
В Башкирии в воскресенье ранним утром произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109. В результате аварии два человека погибли, три человека пострадали. По уточненной информации башкирских спасателей, авария произошла в Белорецком районе республики на 102 км автодороги "Белорецк-Уфа" рядом с селом Ассы.
Детей в автомобиле не было. Пострадавшие доставляются в ЦРБ Белорецкого района на осмотр. Причины ДТП устанавливаются.
30 октября в паблике БашДТП в Вконтакте приведена статистика: на дорогах Башкирии за сутки произошло 10 ДТП, один человек погиб, 15 человек пострадали.
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